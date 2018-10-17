Тольяттинец в частном доме изготавливал патроны

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Как пояснил полицейским подозреваемый, патроны он изготавливал для личного пользования. О том, что изготовление боеприпасов без соответствующего разрешения запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон.Изъятое сотрудники полиции направили на исследование. В ходе проведенной экспертизы получено заключение, что изготовленные патроны в количестве 79 патронов калибра 9 мм для пистолетов конструкции Макарова (ПМ), Стечкина (АПС) и другого оружия под данный патрон, пригодны к стрельбе.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области