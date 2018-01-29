Тольяттинец угнал иномарку знакомой, чтобы съездить ей за подарком, и попал в ДТП

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Находившийся за рулем отечественного автомобиля местный житель пояснил, что виноват в случившемся водитель «Фольксвагена», нарушивший правила дорожного движения и выехавший на полосу, предназначенную для встречного движения. Управлявший иномаркой мужчина имел внешние признаки алкогольного опьянения, при этом предъявить сотрудникам Росгвардии какие-либо документы он не смог. Пояснить, почему он управлял чужой машиной без водительского удостоверения, правонарушитель сначала отказался, но потом пояснил, что ехал покупать подарок владелице автомобиля.Прибывшая на место происшествия хозяйка иномарки сообщила стражам правопорядка, что находившийся у нее в гостях мужчина без ее ведома взял из кармана куртки ключи и уехал на ее автомобиле, который был припаркован у подъезда.Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и экипаж ГИБДД и передали задержанного 1990 года рождения своим коллегам.В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.