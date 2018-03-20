Тольяттинец попал под уголовное дело за незаконное хранение незамерзайки, не отвечающей требованиям безопасности

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По версии следствия, в начале 2018 года мужчина незаконно хранил на территории складских помещений в Тольятти, незамерзающую стеклоочистительную жидкость на основе метанола, не отвечающую требованиям безопасности. В ходе осмотра места происшествия указанная продукция была изъята, в объеме около 32 тысяч литров.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.