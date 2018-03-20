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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Тольяттинец попал под уголовное дело за незаконное хранение незамерзайки, не отвечающей требованиям безопасности

20 марта 2018 16:48
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Расследование уголовного дела продолжается
Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти по материалам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по статье "Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности".

По версии следствия, в начале 2018 года мужчина незаконно хранил на территории складских помещений в Тольятти, незамерзающую стеклоочистительную жидкость на основе метанола, не отвечающую требованиям безопасности. В ходе осмотра места происшествия указанная продукция была изъята, в объеме около 32 тысяч литров.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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