Тольяттинец похитил дорогой сотовый телефон из салона сотовой связи

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Следуя мимо ломбарда, расположенного на улице Шлюзовой в Тольятти, экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на двух неизвестных. Увидев приближающийся патрульный автомобиль, мужчины быстро сели в припаркованное рядом такси, и машина резко сорвалась с места.Сотрудники Росгвардии приняли решение выяснить причины столь странного поведения граждан и проверить их на причастность к правонарушениям. Патрульные заблокировали такси и начали проверять находившихся в салоне людей по оперативно-справочным учетам. Мужчины пояснили стражам правопорядка, что хотели заложить сотовый телефон.Мобильное средство связи в упаковке лежало на заднем сиденье такси. При этом оно полностью соответствовало описанию телефона, похищенного из салона сотовой связи, расположенного на улице Лизы Чайкиной – примерно за полчаса до этого сотрудники вневедомственной охраны получили от дежурного соответствующую ориентировку.На вопрос патрульных о том, откуда у них сотовый телефон, и зачем сдавать в ломбард совершенно новый аппарат, мужчины не смогли внятно ответить. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанных полицейским.После просмотра записи камеры видеонаблюдения, установленной в салоне связи, было установлено, что один тольяттинцев вынес телефон стоимостью почти 50 тысяч рублей, пока продавец отвлекся на других клиентов. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.