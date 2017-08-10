Тольяттинец обманным путем похитил велосипед у подростка

56

Участковый установил, что за два дня до этого 12-летний сын заявительницы катался на велосипеде по улице Автостроителей, когда к нему подошел незнакомый гражданин и попросил покататься. По словам мальчика, мужчина обещал вернуть велосипед, однако не выполнил своего обещания и скрылся с места преступления.Сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника и задержали его. 32-летний безработный местный житель, ранее судимый за убийство, признался в краже и рассказал, что похищенный велосипед он продал. Вскоре транспортное средство было обнаружено и возвращено владельцу.В настоящее время по статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.