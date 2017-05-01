Тольяттинец, зайдя ночью к своей знакомой, выпил с ней и ограбил
1 мая 2017 20:10
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника в квартире у его приятеля.
Задержанным оказался ранее судимый за кражу безработный тольяттинец 1991 года рождения. При нем были обнаружены похищенные вещи, которые впоследствии сотрудники полиции вернули владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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