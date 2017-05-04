Тольяттинец, угрожая «розочкой», похитил из магазина пакет с печеньем, сигареты и вяленую рыбу

100

Когда преступник скрылся с места преступления, женщина сообщила в полицию о случившемся. По указанному в сообщении адресу прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники органов внутренних дел со слов заявительницы составили подробное описание злоумышленника и передали ориентировку всем наружным службам полиции. Спустя несколько часов сотрудники Росгвардии на соседней улице заметили мужчину, по описанию похожего на преступника, и задержали его. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где потерпевшая опознала обидчика.По данным правоохранителей, 30-летний злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и разбоя.Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.