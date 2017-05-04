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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Тольяттинец, угрожая «розочкой», похитил из магазина пакет с печеньем, сигареты и вяленую рыбу

4 мая 2017 16:40
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По данным правоохранителей, 30-летний злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и разбоя.
В Отдел полиции Тольятти за помощью обратилась 41-летняя работница одного из торговых павильонов, расположенных на бульваре 50 лет Октября Центрального района. Она рассказала, что около двух часов ночи в магазин зашел незнакомый мужчина и, угрожая «розочкой» - горлышком разбитой стеклянной бутылки, похитил продукты питания на сумму 500 рублей. Испугавшись злоумышленника, потерпевшая отдала по его требованию пакет с печеньем, несколькими пачками сигарет различных марок и вяленой рыбой.

Когда преступник скрылся с места преступления, женщина сообщила в полицию о случившемся. По указанному в сообщении адресу прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники органов внутренних дел со слов заявительницы составили подробное описание злоумышленника и передали ориентировку всем наружным службам полиции. Спустя несколько часов сотрудники Росгвардии на соседней улице заметили мужчину, по описанию похожего на преступника, и задержали его. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где потерпевшая опознала обидчика.

По данным правоохранителей, 30-летний злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и разбоя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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Комментарии



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