Тольяттинец, лишенный прав, снова сел за руль пьяным
13 мая 2017 11:41
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Во время несения службы на улице Садовой в городе Тольятти инспекторы ДПС остановили автомашину «Lada Priora» без государственных регистрационных знаков. При составлении протокола полицейские заметили, что у мужчины, находившегося за рулем авто, присутствуют внешние признаки алкогольного опьянения. В дальнейшем версию стражей правопорядка подтвердили результаты экспертизы - местный житель 1984 года рождения, ранее трижды привлекавшийся к уголовной ответственности, действительно сел за руль пьяным.
Полицейские установили, что менее года назад по приговору мирового судьи автомобилист лишен права управления транспортными средствами.
Накануне в отношении мужчины вновь возбуждено уголовное дело по той же статье уголовного кодекса. Теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает облМВД.
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