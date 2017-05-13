Тольяттинец, лишенный прав, снова сел за руль пьяным

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Во время несения службы на улице Садовой в городе Тольятти инспекторы ДПС остановили автомашину «Lada Priora» без государственных регистрационных знаков. При составлении протокола полицейские заметили, что у мужчины, находившегося за рулем авто, присутствуют внешние признаки алкогольного опьянения. В дальнейшем версию стражей правопорядка подтвердили результаты экспертизы - местный житель 1984 года рождения, ранее трижды привлекавшийся к уголовной ответственности, действительно сел за руль пьяным.Полицейские установили, что менее года назад по приговору мирового судьи автомобилист лишен права управления транспортными средствами.Накануне в отношении мужчины вновь возбуждено уголовное дело по той же статье уголовного кодекса. Теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает облМВД.