Теплоходы в Самарской области чуть не утопили рыбака
21 августа 2017 13:52
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ЧП на воде произошло в пятницу, 18 августа, в 5:40 утра в районе речного порта Самары.
Теплоход «Капитан Карпычев», который на буксире тянул две порожные баржи, и двигался в Самару из Сызрани, на судовом ходу встретился с другим судном.
При расхождении с теплоходом Балтфлота образовалась большая волна. В результате перевернулась лодка с рыбаком. Пострадавший смог самостоятельно доплыть до берега, сообщает Samru.ru.
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