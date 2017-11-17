Тело рыбака, утонувшего около острова Муравьиный, нашли через два дня
17 ноября 2017 18:53
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В 20:15 от спасательной станции Сызрани на спасательном катере спасатели отправились на Волгу для проведения поисковых работ. Площадь района поисков составляла около шести квадратных километров.
Спасатели обследовали остров и прибрежную зону. В 10 метрах от берега острова в камышах была обнаружена поврежденной резиновая лодка. Мужчины нигде не было видно.
В 22.45 поисковые работы были остановлены. 15 ноября водолазная группа приступила к обследованию донной акватории около острова. На протяжении двух дней водолазы обследовали дно в прибрежной зоне острова.
Обильная водная растительность и илистый грунт значительно осложняли работу водолаза под водой. Поиски велись методом «на приближение». Сначала обследовались места с наибольшими глубинами. Этот вариант исключал вероятность того, что течением тело будет затянуто на глубину.
17 ноября в 11.30 тело обнаружили в воде среди густой растительности на глубине около двух метров, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
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