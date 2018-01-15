Тела двух мужчин, погибших в автомобиле "Гранта", которую переехала автоцистерна, спасатели доставали два часа

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В салоне легкового автомобиля находились два человека. От полученных травм оба погибли.Для их извлечения из кузова аварийного автомобиля в 03.47 к месту происшествия были направлены спасатели ПСО Тольятти.Около двух часов потребовалось спасателям для извлечения пострадавших из груды металла. Кузов «Гранты» была полностью разобран спасателями гидравлическим инструментом. В 06.33 работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области