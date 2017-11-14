Таксисты Самарской области сообщили в полицию о 163 правонарушениях

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Региональная Госавтоинспекция активно сотрудничает с таксомоторными организациями Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Кинеля и Чапаевска. Водители такси, ставшие свидетелями преступления, правонарушения, обнаружившие автомобиль, находящийся в розыске, или помеху в дорожном движении, вызванную чрезвычайным происшествием природного или техногенного характера, сообщают об этом в режиме онлайн в дежурную часть ГИБДД территориального органа внутренних дел.

С 04 ноября по 10 ноября от работников такси в полицию поступило 163 сообщения о правонарушениях. В восьми случаях в отношении не соблюдавших правила водителей составлены административные протоколы, сообщает облМВД.