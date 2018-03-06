Таинственный «Николаич» продавал машины из гаража Белого дома

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Информация о машинах оказалась фейком. Как рассказала «СО ОНЛАЙН» потерпевшая Татьяна Ларина, сбор денег осуществлялся Лихачевым год назад. Мошенник рассказал, что может помочь в покупке иномарок, принадлежащих областной администрации через родственника — некоего «Николаича».«Николаича» Лихачев называл дядей, в его версии, он работал в гараже Белого дома. Иномарки предлагалось купить по цене ниже рыночной. Потерпевшие — кроме Лариной, это Олег Вдовин и Юлия Капустина — отдали Лихачеву более 2,8 млн руб. К продаже предлагались KIA Sportage, KIA Rio, Chevrolet Cruze и Toyota Land Cruiser Prado. Ради покупки джипа 2011 года г-жа Ларина взяла кредит в банке и продала свой автомобиль.Однако, момент передачи машин все время под разными предлогами откладывался. Когда покупатели ехали забирать иномарки в гараж в Засамарскую слободку, на улицу Главную, их внезапно «перегоняли» на Волжский проспект и так несколько раз. Затем Лихачев скрылся с деньгами, а в октябре 2017 года был объявлен в розыск. В отношении него возбуждено дело о мошенничестве. Таинственного «Николаича» силовики так и не установили.