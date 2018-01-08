Сызранские полицейские задержали браконьера, незаконно выловившего 15 налимов

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Мужчина был задержан полицейскими напротив села Паньшино Радищевского района. У него было обнаружено и изъято 15 налимов, а также запрещенное орудие лова «метла». Предварительный ущерб оценивается на сумму более 3500 рублей.По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».Фото: Сызранское ЛО МВД на транспорте