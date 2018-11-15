Сызранские полицейские изъяли у пассажира поезда "Москва-Челябинск" прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере
15 ноября 2018 22:10
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При сопровождении поезда сообщением "Москва-Челябинск" сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте изъяли у одного из пассажиров прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере.
Сотрудников транспортной полиции насторожила нервозность одного из пассажиров при проверке документов, а последующий осмотр личных вещей подтвердил правильность их предположений.
В дорожной сумке и рюкзаке 26-летнего москвича было обнаружено вещество зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом, 2 бутылки с прозрачной жидкостью, 2 бутылки с жидкостью зеленого цвета, объемом 1 литр каждая, полимерный сверток с гранулированным веществом белого цвета в количестве около 300 гр.
В результате проведенного исследования было установлено, что среди изъятых веществ имеется наркотическое средство марихуана массой 1,06 грамм, а жидкость зеленого цвета является прекурсором наркотического средства (компонентом, используемым при изготовлении наркотиков) общим весом 2289 г., что является особо крупным размером прекурсоров наркотических средств. Со слов задержанного он приобрел изъятое через тайник-закладку у неустановленного лица для последующего сбыта в Самаре.
По данному факту следственным отделением Сызранского линейного отдела возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств».
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до восьми лет, передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
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