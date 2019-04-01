Сызранец наловил рыбы, название которой не знал

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Как пишет один из местных рыбаков, вчера, 31 марта, он с женой ездил на Тишерек, что под городом, где поймал немного сороги и около 30 рыбин, название которым не смог определить самостоятельно и обратился в сообществе «Рыбалка в Сызрани - Syzran Fishing» за помощью. «Вот такое чудо - десятка с три. Что за рыба, может кто подскажет, а то мы сомневаемся», - написал мужчина.Знатоки определили «чудо», как елец и посоветовали засолить.