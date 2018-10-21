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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Связали сторожа скотчем. Четверо в масках украли из офиса в Москве 35 млн рублей

21 октября 2018 22:16
107
На камеры воры не попали, сейчас их поисками занимается полиция.
На севере Москвы четверо в масках на днях за два часа ограбили бизнес-центр на 37 миллионов рублей. Об этом сообщает life.ru со ссылкойна телеграм-канал Mash.

Налётчики связали скотчем пожилого ночного сторожа. В поисках наживы в одном из офисов они обнаружили сейф. Вскрыв его, они нашли там 35 миллионов рублей — накопления бизнесмена за десять лет.

На камеры воры не попали, сейчас их поисками занимается полиция. 
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