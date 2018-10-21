Связали сторожа скотчем. Четверо в масках украли из офиса в Москве 35 млн рублей

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Налётчики связали скотчем пожилого ночного сторожа. В поисках наживы в одном из офисов они обнаружили сейф. Вскрыв его, они нашли там 35 миллионов рублей — накопления бизнесмена за десять лет.На камеры воры не попали, сейчас их поисками занимается полиция.