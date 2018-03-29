Судебные приставы «скрутили» гражданина, сообщившего о гранате и пистолете в кармане
29 марта 2018 15:48
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Гражданин заявил, что таковых предметов у него при себе нет. При проходе через рамку сработал сигнал, после чего гражданин проследовал к приставу для осмотра ручным металлодетектором. В области карманов куртки мужчины зазвучал оповещающий сигнал.
Судебные приставы по ОУПДС поинтересовались у гражданина, что находится в его карманах. Мужчина ответил, что у него имеется «граната» и пистолет, и потянулся к карману.
Для недопущения взрыва судебные приставы применили приемы самбо, гражданин был зафиксирован. Сразу же при помощи тревожной кнопки были вызваны сотрудники полиции. Нарушитель передан сотрудникам правоохранительных органов. Специальные средства и огнестрельное оружие не применялось.
Управление ФССП России по Самарской области напоминает, что на судебных приставов по ОУПДС возложено обеспечение установленного порядка деятельности судов. В здании правосудия при себе нельзя иметь порох и взрывчатые вещества, а также предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, его имитации, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колющее и режущее оружие, острые предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности работников и посетителей суда.
Для выполнения своей обязанности судебные приставы по ОУПДС помимо знания своих полномочий, должны иметь хорошую физическую подготовку, обладать знаниями в уголовном и административном законодательстве. Уметь вовремя и правильно, в соответствии с законом
применить физическую силу, специальные средства, а при необходимости, и огнестрельное оружие.
Ежедневно перед заступлением на службу с судебными приставами по ОУПДС начальники отделов судебных приставов проводят инструктажи, в рамках которых отрабатывают профессиональные навыки. И.о. руководителя Управления ФССП России по Самарской области Д.А. Шильников принимает личное участие в проверке готовности приставов к выполнению своих должностных обязанностей, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области
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