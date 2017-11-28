Судебные приставы Самарской области спасли женщину от избиения в здании суда

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Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Самарской области, находясь на первом посту в здании Октябрьского районного суда г.Самары, вели наблюдение за порядком. Они заметили, что на втором этаже разгорается конфликт и незамедлительно направились туда.36-летний мужчина находился в возбужденном агрессивном состоянии, ударил рукой по лицу 31-летнюю женщину. Подоспевшие судебные приставы по ОУПДС пресекли противоправные действия гражданина и вызвали полицию. Обоих участников конфликта проводили в служебное помещение. Мужчина был передан сотрудникам правоохранительных органов, а женщине судебные приставы разъяснили, что она вправе написать заявление на обидчика.В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.Теперь гражданину, не умеющему улаживать конфликт при помощи слов, грозит штраф в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.