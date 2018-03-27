Суд на семь суток арестовал певца Витаса за стрельбу в одном из частных домов на Рублево-Успенском шоссе

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«Суд признал Виталия Грачева виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП России) и назначил ему семь суток административного ареста», — сообщил юрист.Певца Виталия Грачева отвезли в полицию после стрельбы около загородного дома в Барвихе в Подмосковье 21 марта. Сам артист рассказал, что к нему приехала полиция и вызвала в отделение. «Мы там просто по воронам стреляли из стартового пистолета. А соседи что-то разнервничались», — заявил Витас.Позже, по словам заместителя Одинцовского городского прокурора, советника юстиции Елены Дяковой ему был назначен штраф в размере 500 руб. за мелкое хулиганство. «Рассмотрев постановление начальника Успенского отделения полиции, мы усмотрели, что оно является необоснованным. В связи с чем был принесен протест в связи с мягкостью наказания», — заявила Дякова в разговоре с РБК.Она отметила, что в ходе расследования не были учтены отягчающие обстоятельства административной ответственности. «Руководителем полиции МУ МВД «Одинцовское» указанное постановление было отменено и материалы направлены в суд», — добавила Дякова.Фото: youtube.com