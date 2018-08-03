Суд арестовал водителя, сбившего 9 полицейских в Иркутске
3 августа 2018 15:07
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Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в группу сотрудников ГИБДД, которые в этот момент оформляли другое нарушение, также с участием пьяного водителя, угнавшего автомобиль. Пять пострадавших были госпитализированы.
По данному инциденту было заведено два уголовных дела: первое — в отношении угонщика, второе — по факту наезда на людей.
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