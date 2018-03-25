Страшный пожар в кемеровском ТЦ: погибли дети
25 марта 2018 15:35
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Горит весь третий этаж торгового центра, площадь пожара составляет около 450 кв. м. В одном из залов кинотеатра были обнаружены тела четверых детей, сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.
Глава города Илья Середюк рассказал ТАСС, что были госпитализированы девять человек, пострадавших при пожаре. Директор Кемеровского областного центра медицины катастроф Сергей Малиновский уточнил, что среди пострадавших двое детей. О погибших официально не сообщается.
Первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал агентству, что, предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов.
В результате пожара из торгового центра эвакуировали около 250 человек. На место приехало более десяти экипажей скорой помощи. К тушению привлечены более 210 человек и 48 единиц техники, сообщили ТАСС в МЧС.
Фото/видео: Правоохранительный портал Кузбасса / YouTube
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