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Поиск пострадавших под завалами людей продолжается. На месте работают около 500 сотрудников городской спасательной службы, федерального и областного управлений МЧС.
Стало известно об угрозе дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске
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Стало известно об угрозе дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске

31 декабря 2018 14:26
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Поиск пострадавших под завалами людей продолжается. На месте работают около 500 сотрудников городской спасательной службы, федерального и областного управлений МЧС.
Как передает lenta.ru, еще два подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске могут обрушиться после взрыва газа. Об этом сообщает«Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

«Сегодня дом будет полностью проверен, и уже завтра мы дадим информацию о возможности посещения жильцами своих квартир для того, чтобы забрать вещи первой необходимости», — процитировали главу Магнитогорска Сергея Бердникова.

Поиск пострадавших под завалами людей продолжается. На месте работают около 500 сотрудников городской спасательной службы, федерального и областного управлений МЧС. В ведомстве пока не дают прогноза по срокам разбора завалов.

Жильцы дома были эвакуированы в соседние школы. Их готовы принять в двух гостиницах, общежитии политехнического колледжа и Магнитогорского технического госуниверситета имени Носова.

Как сообщается в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, семьям погибших выплатят по 100 тысяч рублей из областного бюджета, пострадавшим — по 50 тысяч рублей. Люди, лишившиеся своих квартир, получат новые.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Магнитогорске 31 декабря примерно в 06:00 по местному времени (04:00 мск). По последним данным, погибли четыре человека, пострадали еще четверо. Известна судьба 52 человек из 120 прописанных и живших в доме. 


Фото: @ura.ru / Telegram/  lenta.ru,
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