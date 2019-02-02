Стал известен состав кубинского метеорита
2 февраля 2019 18:29
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1 февраля жители провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы наблюдали пролетевший в воздухе огненный шар, оставляющий за собой белый след. После этого раздался сильный взрыв, а на землю упало множество каменных осколков размером с человеческую ладонь. Самый крупный фрагмент нашли в Пальмарито. Его длина составила около 11 см.
Видеозапись явления появилась в Сети. Как отмечается, это уже второй метеорит за неделю в стране.
Позже жители кубинского города Матансас сообщали, что некий круглый объект диаметром около метра упал в море недалеко от бухты, где начинается побережье. Однако эта информация не подтвердилась.
22 января сообщалось, что специалисты из обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе запечатлели падение метеорита на Луну во время «кровавого» затмения, когда естественный спутник Земли окрашивается в красновато-оранжевые тона. Уникальное явление можно было наблюдать 21 января с 6:34 до 9:51 мск.
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