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Спортсменка сборной России погибла прямо в ванной. Ей было всего 15 лет

9 декабря 2018 21:50
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Девушка пошла в ванную с мобильным телефоном, который был подключён к зарядному устройству.
Юная спортсменка сборной России погибла в Иркутской области от удара током в ванной, сообщает life.ru со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Имя девушки и вид спорта, которым она занималась, не уточняются. Однако весной текущего года 15-летняя спортсменка одержала победу на первенстве России и готовилась к состязаниям на мировом уровне в составе национальной команды.

Мечту стать чемпионкой мира оборвала трагедия, которая произошла 8 декабря. Девушка пошла в ванную с мобильным телефоном, который был подключён к зарядке. В какой-то момент он упал, в результате чего и произошёл удар током.

Сестра погибшей рассказала изданию о спортсменке, заявив, что её ребёнок безумно любил юную чемпионку.

— В августе сестра стала крёстной для моей маленькой дочери, а сейчас её уже нет… Сердце разрывается от утраты. Дома тишина и пусто без нее, — рассказала сестра погибшей.

Подруга спортсменки рассказала о том, что девушка всегда стремилась к успеху и была доброй, умной и очень красивой. 
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