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Спортсмен проглотил зубочистку. Теперь у него заражение крови и кровотечение

5 февраля 2019 22:51
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Молодой человек страдал от боли в животе и тошноты, также у него началась диарея и повысилась температура.
Профессиональный спортсмен в США случайно проглотил зубочистку. В связи с этим он заработал инфекцию, которая опасна для жизни, сообщает life.ru со ссылкой на Ars Technica.

18-летний юноша начал плохо себя чувствовать во время поездки на тренировку — он посещал другой штат. Спортсмен страдал от тошноты, у него были боли в животе. У спортсмена повысилась температура, была диарея. После обращения в больницу его осмотрели, сделали анализ крови и отпустили спустя пять часов, так и не поставив диагноз.

Невзирая на отсутствие медицинской помощи, спортсмену стало лучше — боль ослабла, температура снизилась. Симптомы вернулись только через две недели. В итоге ему сделали колоноскопию и нашли зубочистку в кишечнике — она пробила не только стенку толстой кишки, но и артерию. Молодой человек провёл в больнице около недели. Для полного восстановления и возвращения в спорт ему понадобилось семь месяцев. 
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