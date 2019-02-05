Спортсмен проглотил зубочистку. Теперь у него заражение крови и кровотечение

108

18-летний юноша начал плохо себя чувствовать во время поездки на тренировку — он посещал другой штат. Спортсмен страдал от тошноты, у него были боли в животе. У спортсмена повысилась температура, была диарея. После обращения в больницу его осмотрели, сделали анализ крови и отпустили спустя пять часов, так и не поставив диагноз.Невзирая на отсутствие медицинской помощи, спортсмену стало лучше — боль ослабла, температура снизилась. Симптомы вернулись только через две недели. В итоге ему сделали колоноскопию и нашли зубочистку в кишечнике — она пробила не только стенку толстой кишки, но и артерию. Молодой человек провёл в больнице около недели. Для полного восстановления и возвращения в спорт ему понадобилось семь месяцев.