Я нашел ошибку
Главные новости: 
О намерении обратиться с таким заявлением в суд объявил «Самарагорэнергосбыт».
«Аэропорту «Смышляевка» грозит банкротство
На участие в конкурсе заявились три компании – «ЭкоСтройРесурс», «Экоресурсповолжье» и «Волжский камень».
Три компании подали заявки на участие в конкурсе по выбору регионального оператора ТКО
На данный момент среди российских участников по количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ (37,4%).
За первые сутки после старта регистрации на конкурс «Лидеры России» получено 24 308 заявок
Сейчас поставлена задача сосредоточить максимально возможное количество рабочих и спецтехники для более оперативного принятия мер по устранению возникших аварийных ситуаций на некоторых участках теплотрасс и восстановлению благоустройства по таким адресам
В Самаре более 97% жилых домов подключили к отоплению
Спасатели использовали резиновую лодку и, с помощью верёвки, доставили тело к берегу, где в 23:30 передали погибшего сотрудникам МВД.
Под Южным мостом рыбак обнаружил тело утонувшего мужчины в 15 метрах от берега
Сложность в поисках заключалась в том, что мужчины не всегда выходили на связь со спасателями, а также не могли точно сказать, где именно они находятся и путались в ориентирах.
Спасатели всю ночь искали двух мужчин, которые потерялись в лесу, рядом с посёлком Яблоневый овраг
В Самарской области состоится целевой прием граждан по вопросам оформления инвалидности
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Большой этнографический диктант пройдет в Самарской области на 58 площадках
сегодня  Четверг, 11 октября, 18:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/10:
USD 66.18
-0.22
EUR 76.07
-0.14
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Спасатели всю ночь искали двух мужчин, которые потерялись в лесу, рядом с посёлком Яблоневый овраг

11 октября 2018 17:13
57
Сложность в поисках заключалась в том, что мужчины не всегда выходили на связь со спасателями, а также не могли точно сказать, где именно они находятся и путались в ориентирах.
10 октября в Ставропольском районе в лесу, рядом с посёлком городского типа Яблоневый овраг потерялись двое мужчин. На поиски отправилась дежурная смена спасателей ПСО  Жигулевска.

Спасатели искали потерявшихся мужчин всю ночь с 21:40, а в 7:45 потеряшки вышли из леса на проселочную дорогу, где встретили спасательный автомобиль. Сложность в поисках заключалась в том, что мужчины не всегда выходили на связь со спасателями, а также не могли точно сказать, где именно они находятся и путались в ориентирах.

Поисково-спасательная служба Самарской области напоминает жителям, что выезд в незнакомый лес опасен для жизни. В осенний период очень много людей теряются в лесах и не всегда поиски заканчиваются успешно.

Просим соблюдать все необходимые меры осторожности, выезжая в лес. Необходимо в первую очередь оставаться всегда на связи, проверить аккумулятор сотового телефона, взять с собой необходимое количество воды и пищи, одеваться в удобную и тёплую одежду, сообщить родственникам или знакомым примерные координаты, куда вы собираетесь идти, не задерживаться в лесу до наступления темноты, передает пресс-служба ПСС Самарской области. 


Фото:   пресс-служба ПСС Самарской области
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
10 октября 2018  22:38
По обоим инцидентам были возбуждены уголовные дела по статье
Вслед за Мамаевым. Кокорина задержали на 48 часов
По обоим инцидентам были возбуждены уголовные дела по статье "Побои", однако потом дела были переквалифицированы на  "Хулиганство" . По этой статье... Закон
206
10 октября 2018  19:08
В настоящее время сотрудник полиции задержан, ему предъявлено обвинение, вину свою в совершении преступления он не признал.
В Самаре начальник отделения ГИБДД подозревается в получении взятки, сопряженной с вымогательством
В настоящее время сотрудник полиции задержан, ему предъявлено обвинение, вину свою в совершении преступления он не признал.  Закон
215
10 октября 2018  15:15
Уголовными делами, которые были возбуждены после драки с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, займется Главное управление МВД по Москве.
Дела по дракам Мамаева и Кокорина передали в столичный главк МВД
Уголовными делами, которые были возбуждены после драки с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, займется Главное управление МВД по Москве.   Закон
211
10 октября 2018  14:22
24-летней житель Красноярска, пытаясь избежать уголовной ответственности за совершение преступлений по статье
В Сызрани сотрудники транспортной полиции задержали красноярца, находящегося в федеральном розыске
 24-летней житель Красноярска, пытаясь избежать уголовной ответственности за совершение преступлений по статье "Насильственные действия сексуального... Закон
152
9 октября 2018  22:54
Финансовый управляющий Анатолий Коновалов попросил Министерство по налогам и сборам Абхазия передать ему документы в отношении Санкова.
Имущество семьи банкротящегося владельца «Комплект-Сервиса» Юрия Санкова поищут в Абхазии
Финансовый управляющий Анатолий Коновалов попросил Министерство по налогам и сборам Абхазия передать ему документы в отношении Санкова.  Закон
225
9 октября 2018  21:35
Ранее глава Правительства России Дмитрий Медведев предложил отказывать в дипломе или научной степени тем, чей диплом или диссертация были написаны другими людьми.
Госдума одобрила во II чтении запрет рекламы дипломов и курсовых "на заказ"
Ранее глава Правительства России Дмитрий Медведев предложил отказывать в дипломе или научной степени тем, чей диплом или диссертация были написаны другими... Закон
220
9 октября 2018  19:07
В свободную минутку фигурант занимается тем, что пишет жалобы. Это одно из главных развлечений всех, осужденных на длительные сроки.
Рецидивист отсудил компенсацию за детскую травму
В свободную минутку фигурант занимается тем, что пишет жалобы. Это одно из главных развлечений всех, осужденных на длительные сроки.   Закон
218
Весь список
Происшествия
11 октября 2018  17:19
Спасатели использовали резиновую лодку и, с помощью верёвки, доставили тело к берегу, где в 23:30 передали погибшего сотрудникам МВД.
Под Южным мостом рыбак обнаружил тело утонувшего мужчины в 15 метрах от берега
Спасатели использовали резиновую лодку и, с помощью верёвки, доставили тело к берегу, где в 23:30 передали погибшего сотрудникам МВД.  Происшествия
53
11 октября 2018  17:13
Сложность в поисках заключалась в том, что мужчины не всегда выходили на связь со спасателями, а также не могли точно сказать, где именно они находятся и путались в ориентирах.
Спасатели всю ночь искали двух мужчин, которые потерялись в лесу, рядом с посёлком Яблоневый овраг
 Сложность в поисках заключалась в том, что мужчины не всегда выходили на связь со спасателями, а также не могли точно сказать, где именно они находятся и... Происшествия
55
11 октября 2018  15:07
При старте ракеты «Союз-ФГ» с новым экипажем МКС произошла авария
Аварийное приземление экипаж корабля совершил в Казахстане. Российский космонавт и американский астронавт, которых «Союз МС-10» должен был доставить на МКС,... Происшествия
98
Весь список
Криминал
11 октября 2018  14:29
По данным полиции, молодой человек нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и изнасилование.
В Самаре пенсионер получил ножевое ранение от 28-летнего собутыльника в собственном доме
По данным полиции, молодой человек нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и изнасилование.   Криминал
104
11 октября 2018  10:03
Самарец украл из магазина 40 флаконов шампуня Теперь ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
Самарец украл из магазина 40 флаконов шампуня
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Криминал
136
10 октября 2018  16:48
Сотрудницу полиции застрелили на выходе из подъезда.
В Подмосковье застрелили сотрудницу полиции - следователя по особо важным делам
Сотрудницу полиции застрелили на выходе из подъезда.  Криминал
232
Весь список


Видео
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
220
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
229
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
606
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
506
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
901
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15935
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
532
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1051
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1074
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2146
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1566
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1737
Весь список

Мероприятия
Большой этнографический диктант пройдет в Самарской области на 58 площадках
В Самаре пройдет XXIII Международный фестиваль «Кино-детям»
В Самарском университете пройдет Фестиваль науки NAUKA 0+
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные