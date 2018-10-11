Спасатели всю ночь искали двух мужчин, которые потерялись в лесу, рядом с посёлком Яблоневый овраг
11 октября 2018 17:13
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Спасатели искали потерявшихся мужчин всю ночь с 21:40, а в 7:45 потеряшки вышли из леса на проселочную дорогу, где встретили спасательный автомобиль. Сложность в поисках заключалась в том, что мужчины не всегда выходили на связь со спасателями, а также не могли точно сказать, где именно они находятся и путались в ориентирах.
Поисково-спасательная служба Самарской области напоминает жителям, что выезд в незнакомый лес опасен для жизни. В осенний период очень много людей теряются в лесах и не всегда поиски заканчиваются успешно.
Просим соблюдать все необходимые меры осторожности, выезжая в лес. Необходимо в первую очередь оставаться всегда на связи, проверить аккумулятор сотового телефона, взять с собой необходимое количество воды и пищи, одеваться в удобную и тёплую одежду, сообщить родственникам или знакомым примерные координаты, куда вы собираетесь идти, не задерживаться в лесу до наступления темноты, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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