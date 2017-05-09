Спасатели работали на 918 км трассы М-5, где столкнулись два автомобиля

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В результате аварии пострадали 8 человек. Оба автомобиля получили значительные повреждения.Помощь спасателей требовалась водителю, который оказался зажатым в салоне иномарки.В 7.00 к месту ДТП для проведения аварийно-спасательных работ были направлены спасатели ПСО Сызрани. С их помощью были проведены работы по деблокированию водителя иномарки.С множественными переломами его передали врачам скорой медицинской помощи.Затем спасатели приступили к извлечению из аварийного автомобиля погибшего пассажира иномарки.В 09.30 работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.