Спасатели эвакуировали женщину с закрытой черепно-мозговой травмой из Рождествено и передали медикам

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В 18:18 для эвакуации больной от спасательной станции было отправлено судно на воздушной подушке.В 19:10 женщину доставили на территорию спасательной станции и на носилках передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области