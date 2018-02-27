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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Спасатели эвакуировали женщину с переломом бедра из Рождествено в Самару и передали ее медикам

27 февраля 2018 15:39
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Самостоятельно передвигаться женщина не могла.
27 февраля в 10:25 спасатели поисково-спасательного подразделения «Центральная» выходили на спасательном судне на воздушной подушке «Нептун» в село Рождествено для переправы на левый берег Волга женщины 1938 года рождения с последующей госпитализацией.

Эвакуация проводилась по направлению врачей. У женщины был закрытый перелом левого бедра и самостоятельно передвигаться она не могла.

В 11:20 женщину в сопровождении родственников доставили на спасательном судне на территорию спасательной станции и передали бригаде медиков для дальнейшей госпитализации, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.



Фото:   пресс-служба ПСС Самарской области







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