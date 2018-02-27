Спасатели эвакуировали женщину с переломом бедра из Рождествено в Самару и передали ее медикам

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Эвакуация проводилась по направлению врачей. У женщины был закрытый перелом левого бедра и самостоятельно передвигаться она не могла.В 11:20 женщину в сопровождении родственников доставили на спасательном судне на территорию спасательной станции и передали бригаде медиков для дальнейшей госпитализации, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области