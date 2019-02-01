Спасатели эвакуировали с острова Поджабный трех трех промокших и замерзших девочек
1 февраля 2019 22:22
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Сейчас на поверхности Волги наблюдается образование воды со снегом. Дойдя от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), дети промокли и замёрзли. Девочки позвали на помощь спасателей.
В 14:22 спасатели Центральной спасательной станции на СВП отправились на остров.
Девочек привезли на спасательную станцию, отогрели и вызвали родителей и полицию.
С детьми и их родителями спасатели провели профилактическую беседу, передает пресс-служба ПСС по Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС по Самарской области
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