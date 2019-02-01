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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Спасатели эвакуировали с острова Поджабный трех трех промокших и замерзших девочек

1 февраля 2019 22:22
87
Они решили прогуляться пешком через Волгу.
Три 11-летние девочки без сопровождения взрослых решили прогуляться пешком через Волгу.

Сейчас на поверхности Волги наблюдается образование воды со снегом. Дойдя от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), дети промокли и замёрзли. Девочки позвали на помощь спасателей.

В 14:22 спасатели Центральной спасательной станции на СВП отправились на остров.

Девочек привезли на спасательную станцию, отогрели и вызвали родителей и полицию.

С детьми и их родителями спасатели провели профилактическую беседу, передает пресс-служба ПСС по Самарской области.


Фото:   пресс-служба ПСС по Самарской области
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