Спасатели эвакуировали с острова Поджабный трех трех промокших и замерзших девочек

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Сейчас на поверхности Волги наблюдается образование воды со снегом. Дойдя от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), дети промокли и замёрзли. Девочки позвали на помощь спасателей.В 14:22 спасатели Центральной спасательной станции на СВП отправились на остров.Девочек привезли на спасательную станцию, отогрели и вызвали родителей и полицию.С детьми и их родителями спасатели провели профилактическую беседу, передает пресс-служба ПСС по Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС по Самарской области