Спасатели эвакуировали из Рождествено мужчину с гангреной конечности

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За помощью к спасателям обратились врачи больницы села Рождествено. Мужчине поставили диагноз гангрена конечности.Пострадавший находился в тяжелом состоянии и самостоятельно передвигаться не мог. При транспортировке были задействованы носилки.На территории Центральной спасательной станции больного передали врачам скорой медицинской помощи для госпитализации, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области