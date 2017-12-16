Спасатели эвакуировали из Рождествено и передали врачам женщину с перелом голени

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Эвакуация проводилась по направлению врачей. У женщины был закрытый перелом голени и самостоятельно передвигаться она не могла.Из-за образования торосов лодочная переправа к тому времени уже прекратила работу. Других вариантов доставить пострадавшую в город не было.Врачи обратились за помощью к спасателям. В 15.15 женщину доставили на спасательном судне на территорию спасательной станции и передали бригаде медиков для дальнейшей госпитализации, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области