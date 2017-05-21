Спасатели эвакуировали и передали медикам скорой помощи двух пострадавших из Рождествено и с острова Поджабный
21 мая 2017 23:45
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21 мая спасатели ПСП «Центральная» дважды привлекались на проведение эвакуации пострадавших для последующей госпитализации.
В 08.45 от спасательной станции отошел спасательный катер в село Рождествено. Помощь по эвакуации требовалась мужчине 1951 года рождения с диагнозом внутреннее кровотечение. Сильный дождь и туман значительно осложнили передвижение катера по Волге. В 09.40 пострадавшего доставили на спасательную станцию для передачи сотрудникам скорой медицинской помощи.
Второй вызов поступил спасателям в 15.25. На острове Поджабный (район Среднего пляжа) мужчина сломал лодыжку. Самостоятельно передвигаться он не мог. Требовалась доставить пострадавшего на территорию спасательной станции для передачи врачам скорой медицинской помощи. Преодолев на спасательном катере плотный туман в русле Волги, спасатели приступили к поиску пострадавшего. При эвакуации мужчины были задействованы носилки. Спасательные работы были окончены в 16.50, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
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