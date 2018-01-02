Спасатели доставили из Рождествено в Самару и передали медикам мужчину с инсультом

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Самостоятельно передвигаться мужчина был не в состоянии. Требовалось срочно доставить пострадавшего на левый берег для передачи врачам скорой медицинской помощи.В 11.26 от спасательной станции «Центральная» в село Рождествено отошло судно на воздушной подушке «Нептун» с тремя спасателями на борту. При движении по льду сложности доставили торосы, образовавшиеся в результате подвижки ледяного поля.В 12.05 пострадавшего на территории спасательной станции передали бригаде врачей скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области