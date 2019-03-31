Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
31 марта 2019 23:42
116
Частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась 55-летняя Филева, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Подробности случившегося пока неизвестны.
Владелец S7 Владислав Филев не находился в этом самолете, он жив, сказал РБК представитель S7.
Источник РБК пока не смог уточнить, находился ли в самолете с Натальей ее отец Валерий, информация уточняется.
«Информация проверяется», — заявили в Генконсульстве России во Франкфурте-на-Майне на вопрос РБК о погибших россиянах.
По данным немецких диспетчеров, самолет следовал из Франции во Франкфурт. В ходе полета сообщений о каких-либо проблемах на борту не поступало.
Прибывшие на место полицейские уже провели опрос свидетелей.
Указывается, что расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей.
Наталья Филева (по данным Forbes на 2018 год, ее состояние оценивается более чем в $600 млн) — председатель совета директоров авиакомпании, вместе с Владиславом Филевым владеет S7 Group. Это крупнейший частный авиационный холдинг России. В группу компаний входит около 15 авиакомпаний, среди которых «Сибирь» и «Глобус». Перевозчик на февраль 2019 года занимает второе место по размеру пассажиропотока среди российских авиакомпаний после «Аэрофлота».
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
29 марта 2019 14:23Кадыров сообщил о явке в полицию виновника ДТП с Gelandewagen
Виновник ДТП на Gelandewagen в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Закон
272
28 марта 2019 22:34
Следствие просит суд заключить Ишаева под домашний арест на 2 месяца, до 27 мая. Закон
244
28 марта 2019 21:50
Иск зарегистрирован в Мещанском суде Москвы. Закон
267
26 марта 2019 23:52
Он в состоянии сильного алкогольного опьянения издевался над собакой породы русский спаниель, принадлежащей кинологической службе аэропорта. Закон
283
26 марта 2019 22:14
Путем обмана он похитил более 132 миллионов рублей. Закон
263
26 марта 2019 22:02
И штрафу в сотни миллионов рублей по делу о создании организованного преступного сообщества, взяточничестве и мошенничестве. Закон
298
26 марта 2019 21:54
95 из них уехали за свой счет. Закон
605
Происшествия
31 марта 2019 23:57
Пыльный вихрь обрушился на рынок и детские аттракционы. Происшествия
120
31 марта 2019 23:42
Самолет, в котором она находилась, разбился на подлете к аэропорту Франкфурта-на-Майне. Происшествия
114
31 марта 2019 19:02
Животных перевезли в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, они находятся под присмотром специалистов. Происшествия
162
Криминал
31 марта 2019 11:37
Мужчина рассказал, что приобрёл запрещенное вещество и хранил при себе без цели сбыта. Криминал
216
30 марта 2019 10:29
Полиция просит обращаться свидетелей. Криминал
392
28 марта 2019 11:20
Им оказался житель Ханты-Мансийского автономного округа. Криминал
235
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
261
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4766
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4741
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
549
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
837
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
805
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
391
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1021
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1040
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2025
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2295
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1376
Мероприятия
С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль