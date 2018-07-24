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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сотрудницу МедВАЗа мошенник «кинул» на 1,25 млн рублей

24 июля 2018 18:40
87
Если мошенника найдут, ему угрожает до 10 лет колонии.
Сотрудницу МедВАЗа «кинули» на 1,25 млн рублей.

Мошенник звонил 68-летней женщине с московского номера и представлялся менеджером лондонского офиса СМБ-банка.

Если мошенника найдут (что маловероятно), ему угрожает до 10 лет колонии, передает «СО» ОНЛАЙН.  
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Комментарии



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