Сотрудники службы безопасности «Почты России» задержали партию «серой почты» от коллекторов должникам по кредитам

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Письма, «для отправки которых столичные банки и коллекторские агентства в силу разных обстоятельств воспользовались услугами мошенников», как пояснили в «Почте России», были изъяты из «доставочной сети». Всего их оказалось более 65 тыс. штук. «Абсолютное большинство из них — это письма коллекторов и коммерческих банков, адресованные гражданам, не расплатившимся вовремя по займам и кредитам», — пояснили в пресс-службе, добавив, что большая часть таких долговых писем была адресована «жителям Новосибирской, Челябинской, Свердловской областей, Красноярского края и Республики Башкортостан». Всего, по данным «Почты России», «серая почта» предназначалась для доставки адресатам в 53 региона страны.Теперь эти письма, как уточнили представители компании, должникам уже не поступят. «[Послания] не были оплачены в установленном порядке и являются вещественными доказательствами противоправной деятельности фирм-консолидаторов (посредников между отправителями и «Почтой России». — РБК)», — сообщили в пресс-службе.Ранее, как напомнили в «Почте России», была проведена «масштабная операция по выявлению и пресечению мошеннической схемы, по которой в почтовую сеть поступали сотни тысяч неучтенных и неоплаченных почтовых отправлений». «Вброс» таких посланий, по информации представителей компании, осуществлялся двумя консолидаторами — ООО «Экспресс», зарегистрированным в Москве, и ООО «Экспресс», зарегистрированным в Ярославле.Среди регулярных клиентов этих компаний, как пояснили в «Почте России», — «Кредитэкспрессфинанс», «Быстроденьги», Столичное агентство по возврату долгов, Everest, «Руссколлектор», «Примоколлект» и долговое агентство «Дельта М». Кроме того, от действий недобросовестных консолидаторов, по данным пресс-службы, также пострадали такие банки, как «Хоум Кредит», Альфа-банк, дочерняя компания Сбербанка «Сетелем», Росгосстрах Банк, «Ренессанс Кредит» и Московский кредитный банк. В связи с этим сотрудники «Почты России», как сообщается в заявлении госкомпании, обратились к представителям всех этих кредитных организаций и компаний для того, чтобы провести совместное расследование и выявить «круг лиц, причастных к мошенническим действиям».В настоящее время, как заметили в «Почте России», «участвующие в расследовании инцидента специалисты не исключают, что ряд отправителей заключал договоры на оказание почтовых услуг по тарифам, ниже установленных» госкомпанией. «В ряде случаев отправители были введены в заблуждение своими подрядчиками, скрывавшими информацию о действующих тарифах на пересылку и предоставлявшими подложные документы о проведении официальных отправок», — рассказали в пресс-службе.