Сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей ТЦ «Парк Хаус» - сработала пожарная сигнализация
21 ноября 2017 21:32
268
В гипермаркете «Карусель» сработала пожарная сигнализация.
После проверки специалистами МЧС оборудования, ТЦ продолжил работу в обычном режиме.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 ноября 2017 22:40
Она оскорбила в грубой форме свою соседку по участку, чем унизила честь и достоинство последней. Закон
97
21 ноября 2017 22:12
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Закон
149
21 ноября 2017 16:57
Ответчиком добровольно удовлетворены исковые требования прокуратуры города. Закон
122
20 ноября 2017 14:41
Всего за три дня рейда составлено 49 протоколов об административных правонарушениях, наложено административных штрафов в сумме 74 тысячи рублей. Закон
184
18 ноября 2017 15:12
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Закон
333
18 ноября 2017 15:09
Закон
320
17 ноября 2017 19:08
Преступление не было раскрыто «по горячим следам», но сотрудниками правоохранительных органов несколько лет проводилась масштабная оперативно –... Закон
813
Происшествия
21 ноября 2017 21:32
После проверки специалистами МЧС оборудования, ТЦ продолжил работу в обычном режиме. Происшествия
265
21 ноября 2017 15:25
Избитую женщину он бросил умирать во дворе дома. Происшествия
140
21 ноября 2017 14:00
Продажа спиртного в торговой точке осуществлялась без разрешения. Происшествия
147
Криминал
21 ноября 2017 12:31
Гражданам предлагают проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов». Криминал
221
21 ноября 2017 12:14
У женщины похитил кошелек мужчина, которого она согласилась подвезти. Криминал
134
21 ноября 2017 11:59
Новый приятель попросил у девушки ключи от принадлежащего ей автомобиля. Криминал
180
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4620
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1635
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8527
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2375
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9560
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2768
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
945
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1362
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1721
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1609
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1345
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2970
Мероприятия