Сотрудники Росгвардии задержали соседа, угрожавшего самарчанке ножом

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Экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в Самарском районе областного центра. На улице Пионерской стражи правопорядка заметили явно испуганную женщину, выбежавшую из подъезда на улицу в домашней одежде. Предположив, что местной жительнице требуется помощь, сотрудники Росгвардии незамедлительно проследовали к ней.Женщина 1956 года рождения рассказала, что сосед угрожал ей убийством. Все произошло во время конфликта, при этом злоумышленник держал в руках нож, поэтому пенсионерка восприняла угрозу всерьез и испугалась за свою жизнь. Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя общественного спокойствия, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали молодого человека 1996 года рождения прибывшим полицейским.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят по факту случившегося проверку, сообщает пресс-группа Росгвардии.