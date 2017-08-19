Сотрудники Росгвардии в Кинеле задержали "угонщика" велосипеда

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Стражи правопорядка приняли решение проверить мужчину на причастность к преступлению. 39-летний местный житель сразу же признался, что действительно, велосипед, на котором он ехал, является украденным.Сотрудники вневедомственной охраны доставили задержанного в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.Велосипед стоимостью 20 тысяч рублей вернули законному владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.