Сотрудники Росгвардии помогли жителям Кинельского района найти своего родственника

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Обеспокоенная исчезновением мужчины жена сообщила об этом в полицию, на его розыск ориентировали экипажи, патрулирующие улицы населенных пунктов района.Мужчина 1960 года рождения пропал в поселке Лебедь, расположенном на территории Кинельского района. Обеспокоенная жена обратилась за помощью в полицию.На розыск мужчины нацелили патрульные экипажи, обеспечивающие общественный порядок на улицах населенных пунктов муниципального образования. Ориентировку довели и до экипажей вневедомственной охраны. Вскоре один из них заметил похожего мужчину на улице Маяковского в городе Кинель. Сотрудники Росгвардии остановили пешехода, чтобы проверить его личность. В результате оказалось, что это действительно пропавший без вести житель поселка Лебедь, сообщает регуправление Росгвардии.Стражи правопорядка доставили мужчину в отдел полиции. В дальнейшем он был передан родственникам.