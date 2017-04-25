Сотрудники ГИБДД в Сызрани помогли местной жительнице потушить загоревшуюся иномарку

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На парковке у одного из торговых центров города Сызрани Самарской области полицейские заметили автомобиль, из-под капота которого шел густой дым. Сотрудники ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Сызранское» лейтенанты полиции Максим Зверев и Игорь Кузнецов оперативно покинули служебный автомобиль и подбежали к стоящей рядом с иномаркой женщине. На бегу попросив хозяйку иномарки вызвать по сотовому телефону пожарных, один из полицейских достал из багажного отделения огнетушитель. В это время его напарник остановил несколько проезжающих автомобилей и попросил водителей о помощи. Достав огнетушители из своих транспортных средств, они также принялись тушить возгорание. Спустя несколько минут дым исчез.В результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что причиной возгорания стало замыкание автомобильной электропроводки. Автовладелица искренне поблагодарила проявивших оперативную смекалку полицейских, отметив, что действия сотрудников ГИБДД помогли избежать более серьезных последствий, в частности, полного выгорания автомобиля или взрыва. Также слова искренней признательности она выразила неравнодушным прохожим, которые помогли полицейским ликвидировать возгорание, сообщает облМВД.