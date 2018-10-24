Сотрудники ДПС Самары у пассажира автомобиля изъяли героин

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В ходе дальнейшего разбирательства внимание полицейских привлек пассажир транспортного средства: мужчина заметно нервничал. Было принято решение о его досмотре.В присутствии понятых сотрудники ГИБДД обнаружили и изъяли из кармана брюк задержанного сверток из полиэтилена с героином массой 2,47 грамма.По предварительным данным, злоумышленник приобрел запрещенное вещество у незнакомого ему гражданина с целью личного употребления. Эта информация сейчас тщательно проверяется.В отношении задержанного - судимого в 2013 году за совершение аналогичного противоправного деяния жителя Кинеля 1982 года рождения, возбуждено уголовное дело.Расследование продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области