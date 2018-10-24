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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сотрудники ДПС Самары у пассажира автомобиля изъяли героин

24 октября 2018 15:43
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Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники ДПС Самары, находившиеся на маршруте патрулирования, остановили автомобиль ВАЗ-211440, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.

В ходе дальнейшего разбирательства внимание полицейских привлек пассажир транспортного средства: мужчина заметно нервничал. Было принято решение о его досмотре.

В присутствии понятых сотрудники ГИБДД обнаружили и изъяли из кармана брюк задержанного сверток из полиэтилена с героином массой 2,47 грамма.

По предварительным данным, злоумышленник приобрел запрещенное вещество у незнакомого ему гражданина с целью личного употребления. Эта информация сейчас тщательно проверяется.

В отношении задержанного - судимого в 2013 году за совершение аналогичного противоправного деяния жителя Кинеля 1982 года рождения, возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.




Фото:    пресс-служба ГУ МВД Самарской области
 
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