Сотрудники Борской полиции задержали мужчину, который украл бензиновый электрогенератор с фирмы, на которой сам работал

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На место происшествия незамедлительно выехала следственно - оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев. В результате проведения оперативных мероприятий, сотрудники ОП задержали ранее не судимого мужчину 1994 года рождения, который являлся работником фирмы. Злоумышленник не стал отрицать свою вину и пояснил, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение.Как выяснили полицейские, мужчина решил похитить бензиновый электрогенератор с целью дальнейшей продажи. Злоумышленник пытался его продать в соседней области. В настоящее время техника изъята, решается вопрос о возвращении её законному владельцу.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области