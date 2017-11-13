Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии в Самаре помог пострадавшему, проглотившему собственный язык в ресторане

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По словам женщины-очевидца, инцидент произошел в ресторане на ул. Дыбенко в субботу 11 ноября, сообщает Самру.ру.

«Произошла драка с очень серьёзными последствиями, при которых молодой человек потерял сознание и начал хрипеть, заглотив язык, - написала очевидица (текст публикуется с незначительными правками - ред.). - Я очень испугалась. Работники ресторана вызвали полицию. Товарищ полицейский тут же разогнал собравшуюся вокруг парня толпу, открыл ему рот и пальцами вытащил ему язык, перевернув его набок. В это время пьяная толпа всячески мешала, но он умудрялся и отгонять толпу спокойным тоном, и спасать парня, после чего парень стал спокойно дышать, но в сознание не приходил. Полицейский поднёс нашатырь к носу парня, и тот стал невнятно говорить что-то, полицейский спросил парня, как его зовут, тот что-то пробормотал. Прошло пару минут, и тут подъехала скорая, которая увезла парня в больницу».

Женщина отметила, что коллеги называли сотрудника полиции Егором.

«Хочу сказать спасибо этому человеку в погонах, так как он не растерялся, и, возможно, спас парню жизнь», - написала она.



Как сообщила пресс-группа УФСВНГ по Самарской области, помощь пострадавшему оказал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии.