Сотрудник ИК-6 спас от пожара детский сад в поселке Красная Глинка

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В адрес начальника УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова пришло письмо, где исполняющая обязанности заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 78» Юлия Анкудинова выражает благодарность заактивные действия по тушению пожара на территории детсада сотруднику исправительной колонии №6 - лейтенанту внутренней службы Александру Антонову.По слова Юлии Анкудиновой за территорией дошкольного учреждения произошло возгорание мусора. Огонь представлял угрозу детскому саду, его воспитанникам и всему персоналу.Александр стал свидетелем пожара и сразу же начал бороться с бушующим пламенем. Спустя некоторое время подоспела и пожарная бригада. Благодаря самоотверженности, смелым и решительным действиям офицера, детский садик был спасен от огня.Сам же лейтенант Антонов человек скромный и считает, что в подобной ситуации он действовал, как подобает сотруднику уголовно-исполнительной системы. Тем более что в ИК-6 он служит начальником караула пожарной части.В детском садике он оказался, чтобы забрать ребенка. Но так сложилась ситуация, что пришлось применять свои профессиональные навыки, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.