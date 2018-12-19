Собственника сети ломбардов «Восток-2003» в Самаре лишили золота и серебра

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Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сумма ущерба — более 3,3 млн руб.Сеть ломбардов с названием «Восток-2003», подконтрольная бизнесмену Равилю Загриеву, базируется, в основном, на Безымянке и в других удаленных от центра районах (улица Металлистов, Стара-Загора, Победы, проспект Металлургов и так далее).Г-н Загриев в ломбардном бизнесе не первый год. Кроме компании «Восток-2003» со специализацией «Розничная торговля ювелирными изделиями в специализированных магазинах», ему принадлежит фирма «Ломбард «Восток-2003». Ранее Равиль Загриев был замечен в учредителях двух фирм с похожим названием «Восток-99». И тот же бизнесмен вместе с Дмитрием Перовым в 2007 году создали компанию «Аврора», основным видом деятельности которой является «Предоставление ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества».