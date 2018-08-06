Собака изуродовала семилетнего мальчика под Волгоградом

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По неизвестной причине мальчик подошёл к собаке, и та вцепилась в лицо ребёнка. Она укусила его за шею, щёки, уши и голову. Мальчика экстренно доставили сначала в местную больницу, а позже перевезли в Волгоград.Порода собаки не называется, но, по данным СМИ, мальчика покусал крупный пёс. Родственники мальчика ликвидировали четвероногого.