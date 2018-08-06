Я нашел ошибку
Главные новости: 
По самым смелым прогнозам, рубль на волне паники может снизиться до 90 рублей за доллар.
Рубль снижается. Стоит ли перевести накопления в доллары или евро?
Он начал работать на кухне в 15 лет, в 28 стал шефом, открыв своё первый ресторан.
В Швейцарии скончался "шеф-повар века"
Сам американец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски и решил уплыть из США в Китай, но оказался в России.
Купил лодку, горох и компас. Как американец плыл в Китай, а оказался в России
Ранее игроком интересовался московский
Игрок "Барселоны", которого хотел купить "Локо", перешёл в "Севилью"
Ребёнка экстренно доставили в больницу, а четвероногого убили родственники малыша.
Собака изуродовала семилетнего мальчика под Волгоградом
Макфол назвал унизительным назначение Сигала в МИД
Милонов отметил, что негатив от публикации будет независимо от того, как именно человек действует — репостит сообщение или высказывает своё мнение.
Милонов призвал не сажать молодёжь за репосты, а исключать из вузов
С недавних пор (возможно, из-за переезда к новому тренеру Брайану Орсеру в Канаду) Медведева перестала использовать русский язык в социальных сетях.
Фигуристку Медведеву обвинили в отсутствии патриотизма из-за постов в Instagram
сегодня  Понедельник, 6 августа, 23:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/08:
USD 63.5
0.05
EUR 73.41
-0.06
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Собака изуродовала семилетнего мальчика под Волгоградом

6 августа 2018 21:36
129
Ребёнка экстренно доставили в больницу, а четвероногого убили родственники малыша.
Семилетнего мальчика из Перми серьёзно покусала собака, когда он приехал вместе с родителям к родственникам в Волгоградскую область. Пёс сидел на цепи во дворе у родных ребёнка, передает life.ru.

По неизвестной причине мальчик подошёл к собаке, и та вцепилась в лицо ребёнка. Она укусила его за шею, щёки, уши и голову. Мальчика экстренно доставили сначала в местную больницу, а позже перевезли в Волгоград.

Порода собаки не называется, но, по данным СМИ, мальчика покусал крупный пёс. Родственники мальчика ликвидировали четвероногого. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
6 августа 2018  16:08
При которой общая сумма откатов только в минувшем году способна была составить 165 млн рублей.
Задержанный на прошлой неделе глава Самарского фонда капремонта Михаил Архипов мог организовать схему откатов
  Закон
178
3 августа 2018  22:05
Расследование уголовного дела продолжается.
В Самаре заключены под стражу врио гендиректора «Фонда капитального ремонта СО» и его родственник
Расследование уголовного дела продолжается.  Закон
399
3 августа 2018  21:36
В рамках расследования уголовного дела незарегистрированное медицинское оборудование, поставленное Шатило в медицинские учреждения, изъято и опечатано.
Директор ООО «СМТ» Сергей Шатило предстанет перед судом за незаконный сбыт медицинского оборудования
В рамках расследования уголовного дела незарегистрированное медицинское оборудование, поставленное Шатило в медицинские учреждения, изъято и опечатано.   Закон
398
3 августа 2018  15:41
Теперь
Россиянину грозит тюрьма за то, что он угостил друзей краденым мороженым life.ru
Теперь "волшебник в голубом вертолёте" по приговору суда может остаться без сладкого на два года.  Закон
215
3 августа 2018  15:25
Молодой человек должен был пройти альтернативную службу в доме-интернате в Саратовской области, но не приехал туда, потому что ему негде было жить.
В России впервые оправдали призывника, не явившегося на службу
Молодой человек должен был пройти альтернативную службу в доме-интернате в Саратовской области, но не приехал туда, потому что ему негде было жить.  Закон
294
2 августа 2018  17:05
Расследование уголовного дела продолжается.
В Самаре сотрудник ИК-10 подозревается в получении взятки
Расследование уголовного дела продолжается.  Закон
697
2 августа 2018  16:40
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В Самаре врио гендиректора «Фонда капитального ремонта СО» подозревают в покушении на совершение коммерческого подкупа
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств... Закон
273
Весь список
Происшествия
6 августа 2018  21:36
Ребёнка экстренно доставили в больницу, а четвероногого убили родственники малыша.
Собака изуродовала семилетнего мальчика под Волгоградом
Ребёнка экстренно доставили в больницу, а четвероногого убили родственники малыша.  Происшествия
123
6 августа 2018  20:30
По словам его соведущего, Ричард чудом избежал смерти, но травмы сказались на его здоровье.
Ведущий Top Gear: После аварий Хаммонд ничего не держит в памяти дольше 5 секунд
По словам его соведущего, Ричард чудом избежал смерти, но травмы сказались на его здоровье.  Происшествия
212
6 августа 2018  20:14
Школьник пытался починить компьютер, но забыл выключить его из сети.
Пытался починить. Компьютер убил школьника в Москве
Школьник пытался починить компьютер, но забыл выключить его из сети. Происшествия
185
Весь список
Криминал
6 августа 2018  12:23
В суд направлено новое уголовное дело в отношении самарского бизнесмена Сергея Шатило
В суд направлено новое уголовное дело в отношении самарского бизнесмена Сергея Шатило
.Учредителя «Клиники сердца» догружают расследованием на 111 млн рублей Криминал
183
5 августа 2018  11:38
Тольяттинка ударила ножом бывшего мужа
Тольяттинка ударила ножом бывшего мужа
В тот день мужчина пришел повидаться с их общей дочкой. Криминал
445
5 августа 2018  11:14
В Новокуйбышевске грабитель сорвал с шеи женщины золотую цепочку
В Новокуйбышевске грабитель сорвал с шеи женщины золотую цепочку
Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого. Криминал
445
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
209
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
672
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
611
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1128
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
897
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
938
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1544
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1517
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3209
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2294
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3435
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
737
Весь список

Мероприятия
В Самаре в благотворительном забеге «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника приняли участие более 700 человек
В поселке Управленческом состоялся открытый легкоатлетический кросс "Сокольи горы"
Утверждена программа празднования в Самаре Дня физкультурника
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда