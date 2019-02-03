Смертельный рейс. Почему детей в Калугу везли на 30-летнем автобусе
3 февраля 2019 16:30
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Синий двухэтажный EOS MAN перевернулся в правый по ходу кювет на заснеженной трассе и упал на крышу, вмяв её в салон. Машина везла детскую танцевальную группу и их родителей из города Ярцево Смоленской области в Калугу. Известно, что в салоне вместе с детьми находилось 16 взрослых. Порядка десяти пассажиров до сих пор находятся в автобусе — их пока не могут вытащить. Госпитализировано 22 человека.
На кадрах, полученных Лайфом с места аварии, видно, что спасателям приходится разрезать сильно повреждённый кузов автобуса, чтобы добраться до находящихся внутри людей.
Судя по видео с места ДТП, в рейс автобус вышел без сопровождения экипажа ДПС, тогда как при организованной перевозке детей наличие кортежа обязательно.
Перевернувшийся автобус — старая "рабочая лошадка", двухэтажный LAG MAN 100.
Согласно данным ГИБДД, которые изучил Лайф, в ДТП машина не попадала, однако общее её техническое состояние оставляет желать лучшего. Автобусу почти 30 лет, он произведён в 1989 году. Его пробег — 875 тысяч километров, что считается весьма большой цифрой.
Следователи также выясняют, кто организовывал поездку детей, кто подбирал перевозчика. В городе Ярцево Смоленской области профильные организации пока отнекиваются от детского коллектива, попавшего в аварию на трассе под Калугой. В местном ДК заявили Лайфу, что дети "не их студии "Колибри", а спортивного клуба "Вертим". Директор клуба сказал Лайфу, что, мол, дети ехали не от них. В администрации просто называют коллектив "частным ансамблем".
Недавно власти утвердили новые правила, согласно которым детей нельзя перевозить на автобусах старше 10 лет. Правда, действуют эти правила только на территории Петербурга, Ленобласти и в столичном регионе. Сообщалось, что с 2019 года собираются пересмотреть и расширить количество регионов, в которых эти условия должны соблюдаться.
Следователи, которые займутся расследованием уголовного дела по факту аварии и гибели детей, в первую очередь изучат лицензионные документы владельца машины — предпринимателя из Смоленской области. В его собственности автобус находится с 2007 года. Проверка по VIN-номеру машины показала, что один из контрольных символов номера не прошёл проверку. Такое обычно бывает в двух случаях: либо автопроизводитель не руководствовался стандартом при формировании VIN-кода, либо его перебил владелец для сокрытия истинной истории машины при перепродаже.
Фото: соцсети
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